La Stagione Danza apre con Giselle Uno dei balletti più amati nel mondo

La Stagione Danza del Teatro Sociale di Como s'inaugura giovedì alle 20.30 con "Giselle", il celebre capolavoro sulle musiche di Adolphe Adam. A metterlo in scena è il Balletto dell'Opera di Tbilisi diretto da Nina Ananiashvili. Lo spettacolo vedrà le storiche coreografie di Jules Perrot, Jean Coralli, Marius Petipa nella versione del coreografo Alexey Fadeechev e di Nina Ananiashvili. Ancora oggi Giselle è uno dei balletti più amati in tutto il mondo e appartiene alle opere che sono diventate un simbolo del Romanticismo: contraddizioni tra sogno e realtà, illusioni perdute, tristezza nostalgica per un ideale confluiscono nel tema principale del racconto, ovvero l'amore profondo e sacrificale, quello onnipotente che vince anche la morte. Grazie alla trama, alla musica e ai balli immortali è considerato un vero classico del balletto.

