Liberoquotidiano.it - La Juve batte la Lazio con un autogol: bianconeri al primo posto in attesa del Napoli

(Di sabato 19 ottobre 2024) Unper ritrovare la vittoria in casa e proiettarsi nel migliore dei modi al big match della prossima settimana contro l'Inter. Lantus supera 1-0 lanell'ottava giornata del campionato di Serie A e, per una notte, si porta in testa alla classifica insieme aldi Antonio Conte. La squadra di Thiago Motta porta a casa un successo al termine di una gara giocata per più di un'ora in superiorità numerica (espulsione di Romagnoli per fallo su Kalulu) grazie a una sfortunata deviazione di Gila nel finale. Un episodio simbolo della stanchezza dellache torna nella Capitale con la consapevolezza di aver retto bene per tutto il match .Thiago Motta, affronta l'emergenza lanciando Savona in difesa e Douglas Luiz con Yildiz dietro Vlahovic. In casa, Marco Baroni schiera Guendouzi dal 1'.