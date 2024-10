La famosa muore a 36 anni: trafitta da un pesce spada (Di sabato 19 ottobre 2024) La famosa muore a 36 anni: trafitta da un pesce spada – Un pesce spada l’ha trafitta al petto mentre era nelle acque delle Isole Mentawai, poco lontano dall’Isola di Sumatra in Indonesia. È morta così la nota influencer di origini piemontesi: aveva soltanto 36 anni. La notizia dall’estero è arrivata poco fa. ( dopo le foto) Leggi anche: Maltempo estremo in Italia: chiesto lo stato d’emergenza nazionale Leggi anche: Terribile incidente in bus, decine tra morti e feriti La famosa influencer muore a 36 anni: trafitta da un pesce spada in Indonesia Venerdì mattina è morta Giulia Manfrini, surfista italiana di 36 anni, nota anche come influencer. La giovane, appassionata pure di sport sulla neve, aveva anche contribuito a fondare un’agenzia di viaggi che organizza vacanze sportive in mare e in montagna. Tvzap.it - La famosa muore a 36 anni: trafitta da un pesce spada Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Laa 36da un– Unl’haal petto mentre era nelle acque delle Isole Mentawai, poco lontano dall’Isola di Sumatra in Indonesia. È morta così la nota influencer di origini piemontesi: aveva soltanto 36. La notizia dall’estero è arrivata poco fa. ( dopo le foto) Leggi anche: Maltempo estremo in Italia: chiesto lo stato d’emergenza nazionale Leggi anche: Terribile incidente in bus, decine tra morti e feriti Lainfluencera 36da unin Indonesia Venerdì mattina è morta Giulia Manfrini, surfista italiana di 36, nota anche come influencer. La giovane, appassionata pure di sport sulla neve, aveva anche contribuito a fondare un’agenzia di viaggi che organizza vacanze sportive in mare e in montagna.

