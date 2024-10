Influencer muore colpita da un pesce spada in Indonesia (Di sabato 19 ottobre 2024) Giulia Manfrini, surfista e Influencer 36enne di Venaria Reale, nel Torinese, è morta ieri mattina alle Isole Mentawai, in Indonesia, ferita da un pesce spada mentre stava praticando surf nell'oceano. Aveva 36 anni. Il decesso è avvenuto al Centro sanitario Pei Pei Pasakiat Taileleu dove la donna è stata trasportata da due persone che le hanno prestato i primi soccorsi. A quanto si è appreso, la 36enne sarebbe stata colpita da un pesce spada al petto, riportando una ferita profonda diversi centimetri. È morta poco dopo l'arrivo al centro medico. Nata e cresciuta a Venaria, dove abitano i suoi genitori, da qualche tempo si era trasferita in Portogallo. Quotidiano.net - Influencer muore colpita da un pesce spada in Indonesia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Giulia Manfrini, surfista e36enne di Venaria Reale, nel Torinese, è morta ieri mattina alle Isole Mentawai, in, ferita da unmentre stava praticando surf nell'oceano. Aveva 36 anni. Il decesso è avvenuto al Centro sanitario Pei Pei Pasakiat Taileleu dove la donna è stata trasportata da due persone che le hanno prestato i primi soccorsi. A quanto si è appreso, la 36enne sarebbe statada unal petto, riportando una ferita profonda diversi centimetri. È morta poco dopo l'arrivo al centro medico. Nata e cresciuta a Venaria, dove abitano i suoi genitori, da qualche tempo si era trasferita in Portogallo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi è Gulia Manfrini - l’influencer morta trafitta da un pesce spada mente fa surf : “È tutto così assurdo” - Classe 1988, Giulia Manfrini, l'influencer morta trafitta da un pesce spada mentre faceva surf nell'Oceano Pacifico, era originaria di Venaria Reale ma viveva da tempo in Portogallo. Tanti i messaggi sui social per lei: "Assurdo".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Tragedia nel Pacifico : la surfista e influencer Giulia Manfrini muore trafitta da un pesce spada - “Una notizia scioccante, riposa in pace Giulia”, scrivono in tanti. Un dramma inaspettato ha colpito il mondo del surf e dei social. Lahmudin Siregar, responsabile della gestione dei disastri delle isole Mentawai, ha spiegato: “Inaspettatamente un pesce spada è saltato addosso a Giulia e l’ha colpita in pieno petto”. (Thesocialpost.it)

La morte assurda della surfista influencer Giulia Manfrini : trafitta al petto e uccisa da un pesce spada - Secondo quanto riferiscono i media locali, Giulia Manfrini avrebbe riportato una ferita profonda circa cinque centimetri. Nonostante, come riferisce tra gli altri il sito di Torino Today, due testimoni l’abbiano riportata a riva. La mandibola del pesce, allungata e appuntita, che culmina nella tipica spada tagliente che ne caratterizza forme e nome, non le ha dato scampo. (Secoloditalia.it)