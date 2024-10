Indagato per maltrattamenti rompe braccialetto elettronico, arrestato (Di sabato 19 ottobre 2024) Un uomo è stato arrestato dopo aver rotto in strada il braccialetto elettronico, che portava su ordine del gip di Milano nell'ambito di un'indagine per maltrattamenti all'ex compagna. Ieri, intorno alle 22, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Rho hanno arrestato in flagranza il 56enne per danneggiamento aggravato, dopo essere intervenuti su segnalazione di un passante che lo aveva visto armeggiare all'altezza della propria caviglia. L'uomo, ubriaco, è stato rintracciato poco distante dall'abitazione dell'ex compagna di 60 anni dalla quale era stato allontanato dal 14 febbraio con il divieto di avvicinamento dopo la denuncia della donna. Tg24.sky.it - Indagato per maltrattamenti rompe braccialetto elettronico, arrestato Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un uomo è statodopo aver rotto in strada il, che portava su ordine del gip di Milano nell'ambito di un'indagine perall'ex compagna. Ieri, intorno alle 22, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Rho hannoin flagranza il 56enne per danneggiamento aggravato, dopo essere intervenuti su segnalazione di un passante che lo aveva visto armeggiare all'altezza della propria caviglia. L'uomo, ubriaco, è stato rintracciato poco distante dall'abitazione dell'ex compagna di 60 anni dalla quale era stato allontanato dal 14 febbraio con il divieto di avvicinamento dopo la denuncia della donna.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Martinengo : arrestato ed espulso un 44enne per maltrattamenti all’ex moglie - VIOLENZA SULLE DONNE. L’uomo di origine indiana e residente a Martinengo, non ha rispettato le misure restrittive e per questo è stato arrestato ed espulso. (Ecodibergamo.it)

Fuggito in Germania dopo denuncia per maltrattamenti - torna per “bruciare” madre e sorella : arrestato - Un uomo di 50 anni è stato arrestato all'aeroporto di Catania dopo una denuncia per maltrattamenti. L'uomo, che era fuggito in Germania per evitare la misura cautelare, era tornato in Italia minacciando di "bruciare" la madre e la sorella.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Arrestato 32enne ad Acerra : accuse di maltrattamenti - violenza e detenzione di armi - Questo caso non è isolato e afferma la necessità per la società e le istituzioni di unirsi nello sforzo di abbattere la cultura della violenza e dell’impunità. La scoperta delle armi e gli approfondimenti investigativi Dopo l’arresto dell’uomo, gli agenti hanno avviato una perquisizione nell’abitazione ubicata a Castelvolturno, per raccogliere ulteriori elementi che potessero confermare le ... (Gaeta.it)