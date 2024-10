Inchiesta ultrà, Anghinelli: “Non ho mai guadagnato con la Curva, non ero un capo” (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Andrea Beretta faceva il parcheggiatore di macchine quando aveva 20 anni, poi si è ritrovato a fare il capo della Curva. È fuori di testa. Secondo me si pentirà”. Lo ha detto Enzo Anghinelli, ultrà milanista, in passato coinvolto in fatti di droga, nel corso di un colloquio con Klaus Davi che lo aveva già incontrato nel marzo 2020. “Per me gli conviene pentirsi”, dice Anghinelli, “secondo me gli conviene dire tutto quello che sa, anche se sa qualcosa di Vittorio Boiocchi, quello che hanno ucciso”. E alla domanda se sia stato proprio Beretta a uccidere Boiocchi, Anghinelli risponde: “Io non lo posso sapere, ma secondo me lui lo dirà, dirà tutta la verità secondo me. Perché andare in galera a 50 anni, lui che la galera non se l’è mai fatta, non è bello. Dovrebbe farlo per suo figlio, per sua moglie. .com - Inchiesta ultrà, Anghinelli: “Non ho mai guadagnato con la Curva, non ero un capo” Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Andrea Beretta faceva il parcheggiatore di macchine quando aveva 20 anni, poi si è ritrovato a fare ildella. È fuori di testa. Secondo me si pentirà”. Lo ha detto Enzomilanista, in passato coinvolto in fatti di droga, nel corso di un colloquio con Klaus Davi che lo aveva già incontrato nel marzo 2020. “Per me gli conviene pentirsi”, dice, “secondo me gli conviene dire tutto quello che sa, anche se sa qualcosa di Vittorio Boiocchi, quello che hanno ucciso”. E alla domanda se sia stato proprio Beretta a uccidere Boiocchi,risponde: “Io non lo posso sapere, ma secondo me lui lo dirà, dirà tutta la verità secondo me. Perché andare in galera a 50 anni, lui che la galera non se l’è mai fatta, non è bello. Dovrebbe farlo per suo figlio, per sua moglie.

