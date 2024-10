Il monte ingaggi di tutte le squadre di serie B, il Cesena è la neopromossa che spende di più (Di sabato 19 ottobre 2024) Tra il club che spende di più, il Sassuolo, e quello che spende di meno, il Cittadella, c'è una forchetta di ben 30 milioni di euro. Molto interessanti i dati pubblicati dalla Lega serie B sugli emolumenti fissi delle società che partecipano alla cadetteria. Numeri che raccontano di una Cesenatoday.it - Il monte ingaggi di tutte le squadre di serie B, il Cesena è la neopromossa che spende di più Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tra il club chedi più, il Sassuolo, e quello chedi meno, il Cittadella, c'è una forchetta di ben 30 milioni di euro. Molto interessanti i dati pubblicati dalla LegaB sugli emolumenti fissi delle società che partecipano alla cadetteria. Numeri che raccontano di una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il monte ingaggi di tutte le squadre di serie B - il Cesena è la neopromossa che spende di più - Tra il club che spende di più, il Sassuolo, e quello che spende di meno, il Cittadella, c'è una forchetta di ben 30 milioni di euro. Molto interessanti i dati pubblicati dalla Lega serie B sugli emolumenti fissi delle società che partecipano alla cadetteria. Numeri che raccontano di una... (Today.it)

La Serie A è tornata a spendere - Stando ai dati pubblicati dal Cies Football Observatory, il nostro campionato è quello ad aver registrato il maggior incremento di spesa rispetto al 2023. Continua a leggere . La Premier League resta irraggiungibile per potere d'acquisto, ma ha tagliato le uscite dell'11%; mentre l'Arabia Saudita ha confermato l'inversione di tendenza rispetto all'anno scorso con ben 657 milioni di euro spesi ... (Laverita.info)

La Serie A non si illuda : alcune stelle sono rimaste solo perché la Premier non può spendere come prima - L'articolo La Serie A non si illuda: alcune stelle sono rimaste solo perché la Premier non può spendere come prima sembra essere il primo su ilNapolista. Le squadre della Saudi Pro League invece non si comportano più come start-up (non spendono più enormi capitali, ndr)“. The Athletic scrive della Serie A e di come in Italia siano rimaste molte stelle. (Ilnapolista.it)