Genoa-Bologna, programma e telecronisti Dazn Serie A 2024/2025 (Di sabato 19 ottobre 2024) Il programma e i telecronisti su Dazn di Genoa-Bologna, match dell'ottava giornata della Serie A 2024/2025. Crisi nera per i rossoblù liguri: il Grifone non vince più e il gioco si è involuto, ma ci sono anche delle assenze non di poco conto. Gli emiliani, invece, faticano a imporsi contro squadre alla portata e arrancano in classifica. Chi vincerà allo stadio Ferraris? Appuntamento alle ore 15 di sabato 19 ottobre. I telecronisti DI Genoa-Bologna Genoa-Bologna sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Fabio Bazzani.

Genoa Bologna - probabili formazioni e dove vederla in tv - Difficile per Italiano nascondere il disappunto: “Si dice sempre che durante la sosta si può lavorare bene e invece noi a questo giro perdiamo quattro giocatori in modo gratuito. Non posso mettere uno alle spalle dell’altro, come facevo a Firenze con Beltran dietro la prima punta”. . Con Genoa (oggi al Ferraris) e Aston Villa (martedì a Birmingham) alle porte e un ruolino di marcia che fin qui, ... (Sport.quotidiano.net)

Genoa Bologna nel segno Mihajlovic : da Vogliacco al nipote Leone Sinisa - Un secondo nome importante per il neonato, un omaggio al nonno che purtroppo non conoscerà mai di persona ma del quale tutti si augurano possa tenere viva la forza d’animo che ha contraddistinto l’ex giocatore e allenatore serbo fino alla fine. Leone è sempre stato il mio nome preferito, unito al nome di mio papà mi piaceva come significato”. (Ilrestodelcarlino.it)

Genoa Bologna - i convocati di Italiano tra tanti infortunati - Difensori: Beukema, Casale, Corazza, De Silvestri, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Posch. Quattro assenze, più un Lucumi acciaccato e affaticato dai viaggi extra-oceano con la sua Colombia, e rientrato alla base soltanto nelle scorse ore. Chi sarà in campo Così domani, inevitabilmente, spazio a chi ha giocato meno. (Sport.quotidiano.net)