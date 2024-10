FOTO/ Sversamento illecito di rifiuti: denunciata imprenditrice della Piana del Sele (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCapaccio Paestum (Sa)- Blitz dei Carabinieri e delle guardie ambientali Accademia Kronos Salerno nelle aziende agricole della Piana del Sele. Controlli scaturiti a seguiti del protocollo nazionale siglato tra l’Arma e l’associazione Accademia Kronos. L’ultima operazione ha visto la denuncia di una imprenditrice di Capaccio Paestum, che smaltiva illecitamente i reflui della propria azienda in un canale di scolo dell’acqua piovana, raggiungendo i canali consortili. Sversamento scoperto grazie all’utilizzo di un drone e di coloranti fluorescenti che hanno permesso alle guardie ambientali di accertare la presenza di reflui zootecnici sversati illecitamente nei canali presenti nei terreni dell’azienda. Illeciti che secondo le guardie ambientali, si sarebbero protratti per lungo tempo. Anteprima24.it - FOTO/ Sversamento illecito di rifiuti: denunciata imprenditrice della Piana del Sele Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCapaccio Paestum (Sa)- Blitz dei Carabinieri e delle guardie ambientali Accademia Kronos Salerno nelle aziende agricoledel. Controlli scaturiti a seguiti del protocollo nazionale siglato tra l’Arma e l’associazione Accademia Kronos. L’ultima operazione ha visto la denuncia di unadi Capaccio Paestum, che smaltiva illecitamente i refluipropria azienda in un canale di scolo dell’acqua piovana, raggiungendo i canali consortili.scoperto grazie all’utilizzo di un drone e di coloranti fluorescenti che hanno permesso alle guardie ambientali di accertare la presenza di reflui zootecnici sversati illecitamente nei canali presenti nei terreni dell’azienda. Illeciti che secondo le guardie ambientali, si sarebbero protratti per lungo tempo.

