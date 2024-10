Formula 1, Gp Usa: Verstappen torna a vincere, la Ferrari va con Sainz. Che duello con Leclerc! (Di sabato 19 ottobre 2024) Un sabato da leone per Max Verstappen che torna alla vittoria, seppur solo nella gara sprint, e guadagna punti importanti in chiave Mondiale. Nella mini corsa del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin oltre alla stella del campione del mondo brilla Carlos Sainz che dal semaforo verde al diciannovesimo e ultimo giro ingaggia una sfida avvincente con il compagno di squadra Charles Leclerc che lo vede Feedpress.me - Formula 1, Gp Usa: Verstappen torna a vincere, la Ferrari va con Sainz. Che duello con Leclerc! Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 19 ottobre 2024) Un sabato da leone per Maxchealla vittoria, seppur solo nella gara sprint, e guadagna punti importanti in chiave Mondiale. Nella mini corsa del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin oltre alla stella del campione del mondo brilla Carlosche dal semaforo verde al diciannovesimo e ultimo giro ingaggia una sfida avvincente con il compagno di squadra Charlesche lo vede

F1 - Max Verstappen : “Oggi come ai vecchi tempi - siamo tornati molto veloci e competitivi” - . Verstappen che ha confermato di non apprezzare i fine settimane con la Sprint Race di mezzo: “I weekend delle Sprint non mi piacciono molto anche se ho vinto 11 Sprint Race su 16. In tutte le Sprint che abbiamo fatto ultimamente la macchina è sempre in una buona finestra: c’è più pressione nel trovare subito il risultato, ma fortunatamente noi siamo riusciti a fare le cose giuste“. (Oasport.it)

F1 gara sprint GP Stati Uniti Austin : risultati e ordine di arrivo - Verstappen torna a vincere - V. Tsunoda F. Hulkenberg S. . L’olandese parte nel migliore dei modi e lo stesso fa Lando Norris, con lo scudiero della McLaren che passa dalla quarta alla seconda posizione in poco più di una curva. Russell L. Leclerc G. Max Verstappen vince la gara sprint del COTA. Al termine di diciannove giri, Verstappen torna a vincere, portandosi dietro Sainz e poi Norris. (Sportface.it)

F1 GP Austin| Max Verstappen è tornato e conquista la pole per la Sprint - A mezzanotte iniziano le qualifiche che determineranno la pole per la gara di domani. Formula 1 oggi in pista per il GP Usa 2024: Verstappen in pole ad Austin nella gara sprint in programma alle 20:00. Max Verstappen è tornato ad essere il pilota da battere, conquistando la pole position per la Sprint di sabato sul Circuit of The Americas, mentre il suo rivale in campionato Lando Norris si è ... (Metropolitanmagazine.it)