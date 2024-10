Esports247.it - Echo Point Nova, lo shooter che non ti aspetti a bordo di un hoverboard

(Di sabato 19 ottobre 2024) Gli sparatutto in prima persona si evolvono costantemente, ma ogni tanto arriva un gioco che stravolge le regole, portando qualcosa di nuovo e inaspettato., sviluppato da Greylock Studio, è uno di questi titoli. Immaginate di combinare la frenesia di un FPS classico con la mobilità estrema di un gioco di skate:, doppio salto, rampini e corse sui muri sono all’ordine del giorno in questo open world che vuole sfidare ogni concetto tradizionale del genere. Fin dai primi istanti,vi lancerà in un’esperienza che si distanzia parecchio da quanto offerto dalla maggior parte degli FPS moderni. Non si tratta di un semplicedove ogni passo va ponderato e ogni angolo è una copertura; qui l’azione è dinamica, incessante, e il movimento è tanto importante quanto la precisione nel colpire i nemici.