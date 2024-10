Gaeta.it - Donald Balla è il nuovo presidente del Gruppo Giovani ANCE Chieti Pescara: ecco i suoi progetti

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, trentatreenne di, è stato elettodeldurante l’assemblea del 17 ottobre, che ha registrato un’eccezionale partecipazione. Laureato in Economia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e attualmente CFO dell’azienda B&B Costruzioni Generali S.r.l.,ha assunto un ruolo di grande responsabilità in un periodo cruciale per il settore delle costruzioni. Affiancato dal Vicevicario Tommaso Cericola,ha delineato il suo programma con un focus particolare sul dialogo e la formazione. Le nuove elezioni e la composizione delL’assemblea che ha portato all’elezione diha visto la partecipazione di circa trenta soci, un’affluenza che sottolinea l’interesse e l’impegno del