Dai giudici un "attacco all'Italia", scatta la mobilitazione. Nordio nel mirino del Pd (Di sabato 19 ottobre 2024) Sale la tensione tra governo e magistratura, dopo la sentenza del tribunale di Roma che non ha convalidato il trasferimento e trattenimento di 12 migranti nel centro appena realizzato in Albania. Una decisione duramente criticata dal governo, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che l'ha definita «pregiudiziale», annunciando per lunedì una riunione del Consiglio dei ministri che servirà a trovare «una soluzione». E nel giorno del previsto rientro in Italia dei migranti, maggioranza ed esecutivo non fanno passi indietro anzi, i toni si alzano. È lo stesso Guardasigilli a parlare senza giri di parole di «sentenza abnorme» e di una magistratura che «esonda dai propri poteri». Iltempo.it - Dai giudici un "attacco all'Italia", scatta la mobilitazione. Nordio nel mirino del Pd Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Sale la tensione tra governo e magistratura, dopo la sentenza del tribunale di Roma che non ha convalidato il trasferimento e trattenimento di 12 migranti nel centro appena realizzato in Albania. Una decisione duramente criticata dal governo, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che l'ha definita «pregiudiziale», annunciando per lunedì una riunione del Consiglio dei ministri che servirà a trovare «una soluzione». E nel giorno del previsto rientro indei migranti, maggioranza ed esecutivo non fanno passi indietro anzi, i toni si alzano. È lo stesso Guardasigilli a parlare senza giri di parole di «sentenza abnorme» e di una magistratura che «esonda dai propri poteri».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cpr Albania - Schlein : “Da governo gravissimo scontro con giudici per coprire incapacità” - “È uno scontro gravissimo e noi continueremo a inchiodarli alle loro responsabilità e alle loro incapacità. Non è colpa dei giudici e non è colpa dell’opposizione se non sanno leggere le leggi e le sentenze. Tantomeno lo è chi governa”. Sono artefici dei propri disastri” ha aggiunto la leader dem. Nessuno è al di sopra delle leggi europee, internazionali e italiane. (Lapresse.it)

Migranti - dall’Italia all’Albania e ritorno : è scontro totale fra il Governo e i giudici - Adesso tornano in Italia, al Cara di Bari. E, come previsto dal Protocollo, del trasferimento al di fuori del territorio albanese delle persone migranti, che hanno quindi diritto ad essere condotte in Italia“. Perché penso non spetti alla magistratura dire quali sono i Paesi sicuri ma al Governo“. Foto Ansa/ChigiUn’odissea e uno spreco I migranti erano stati soccorsi nella notte del 13 ottobre ... (Velvetmag.it)

Albania - il nuovo complotto di Meloni su parlamentari Pd e giudici : cosa farà ora il governo - La presidente del Consiglio ha attaccato i parlamentari del Pd: avrebbero "anticipato" la decisione dei giudici che ieri non hanno convalidato il fermo dei 12 migranti portati in Albania. Ma la sentenza europea su cui si sono basati, arrivata il 4 ottobre, era chiara e aveva già avuto lo stesso effetto in altri casi. (Fanpage.it)