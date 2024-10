“Cosa gli ha fatto la Rai”. Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio sul compagno Lorenzo Biagiarelli (Di sabato 19 ottobre 2024) Selvaggia Lucarelli ha rotto il silenzio nelle ultime ore, tornando a parlare di un argomento molto delicato. Riguardava il suo compagno Lorenzo Biagiarelli e la sua cacciata dalla Rai, dopo il caso della ristoratrice che si tolse la vita. Lei è convinta innanzitutto di una Cosa, che in molti avrebbero voluto prendersela con la giurata di Ballando con le stelle ma che successivamente si sono scagliati contro di lui. Dunque, Selvaggia Lucarelli si è soffermato sul compagno Lorenzo Biagiarelli e le sue parole sono destinate a fare molto rumore. Ha raccontato Cosa la Rai ha purtroppo provocato allo chef, che ricordiamo partecipava alla trasmissione È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. Ma vediamo Cosa ha detto. Leggi anche: “Permettimi di dire una Cosa da str***”. Selvaggia Lucarelli tira giù tutto su Sonia Bruganelli. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di sabato 19 ottobre 2024)ha rotto ilnelle ultime ore, tornando a parlare di un argomento molto delicato. Riguardava il suoe la sua cacciata dalla Rai, dopo il caso della ristoratrice che si tolse la vita. Lei è convinta innanzitutto di una, che in molti avrebbero voluto prendersela con la giurata di Ballando con le stelle ma che successivamente si sono scagliati contro di lui. Dunque,si è soffermato sule le sue parole sono destinate a fare molto rumore. Ha raccontatola Rai ha purtroppo provocato allo chef, che ricordiamo partecipava alla trasmissione È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. Ma vediamoha detto. Leggi anche: “Permettimi di dire unada str***”.tira giù tutto su Sonia Bruganelli.

