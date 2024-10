Corea del Nord, Kim Jong-un punta i suoi cannoni sulla Corea del Sud (Di sabato 19 ottobre 2024) La tensione tra Corea del Nord e del Sud non accenna a diminuire: scatta l'allarme sulle isole sudCoreane contese da Pyongyang. Corea del Nord, Kim Jong-un punta i suoi cannoni sulla Corea del Sud InsideOver. It.insideover.com - Corea del Nord, Kim Jong-un punta i suoi cannoni sulla Corea del Sud Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di sabato 19 ottobre 2024) La tensione tradele del Sud non accenna a diminuire: scatta l'allarme sulle isole sudne contese da Pyongyang.del, Kim-undel Sud InsideOver.

Ucraina : ‚ÄúNordcorea partecipa a guerra accanto a Russia - ecco le prove‚ÄĚ - (Adnkronos) ‚Äď ¬†La Corea del Nord √® ormai protagonista della guerra che Ucraina e Russia combattono da quasi 1000 giorni. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Il sostegno di Kim Jong-un all''operazione speciale' ordinata da Vladimir Putin nel febbraio 2022 √® sempre pi√Ļ ampio e strutturato: dalla fornitura di armi e munizioni, iniziata nel 2023, ... (Webmagazine24.it)

Biden tiene la Nato fuori dal conflitto. Allarme degli 007 di Seul : "Nordcoreani in Ucraina" - . Dopo la morte di Yahya Sinwar, capo del movimento islamista palestinese, Hamas, i leader degli Stati Uniti, della Germania, del Regno Unito e della Francia spingono per porre termine al conflitto in corso fra i miliziani e Israele. 000 soldati a sostegno di Mosca". A Berlino si è discusso anche di Medio Oriente. (Quotidiano.net)