Contro il G7 duemila in piazza: "Via i signori della guerra da Napoli" (Di sabato 19 ottobre 2024) "Lo spirito è quello di portare in piazza la voce di Napoli Contro la guerra, Contro il genocidio del popolo palestinese. Le prescrizioni della Questura ci sembrano più una provocazione, siamo di fronte ad una messa in dubbio dello stato democratico rispetto alla libertà di scendere in piazza di Napolitoday.it - Contro il G7 duemila in piazza: "Via i signori della guerra da Napoli" Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) "Lo spirito è quello di portare inla voce dilail genocidio del popolo palestinese. Le prescrizioniQuestura ci sembrano più una provocazione, siamo di fronte ad una messa in dubbio dello stato democratico rispetto alla libertà di scendere indi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Tribunale o centro sociale?". Salvini ad alzo zero : mobilitazione di piazza contro le toghe di sinistra - Nel pomeriggio, la bomba: il Tribunale di Roma giudica "illegittimo" il trasferimento dei 12 migranti irregolari dall'Italia all'Albania, smantellando di fatto l'accordo tra Roma e Tirana e provocando la reazione furiosa della premier Giorgia Meloni e di tutta la maggioranza. Matteo Salvini ad alzo zero contro la magistratura politicizzata, all'indomani di una giornata durissima sul fronte ... (Liberoquotidiano.it)

Schlein : “Vergognoso che tre ministri scendano in piazza contro i magistrati” - Lo ha detto la segretaria Dem, Elly Schlein (foto), durante la direzione del Pd. ROMA – “E’ vergognoso che tre ministri scendano in piazza contro la magistratura”, con Pm “messi sotto scorta per l’odio che questa destra fomenta”. “Siamo di fronte a un attacco alla nostra democrazia, alla magistratura e al Parlamento senza precedenti: Meloni vuole i pieni poteri, ma noi con le altre opposizioni ... (Lopinionista.it)

In piazza contro le toghe come ai tempi di Berlusconi - Sarà per questo che la magistrata Giorgia Righi, una dei pubblici ministeri, è finita ieri sotto scorta per le minacce ricevute sui social. . Occhio che non arrivi il manganello del Decreto sicurezza. I leghisti rivendicano il diritto di manifestare in piazza. Era il processo Ruby e il codazzo di parlamentari in protesta davanti al Palazzo di Giustizia era capeggiato da Angelino Alfano con i big ... (Lanotiziagiornale.it)