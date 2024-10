Como, tegola Sergi Roberto: si fa male ed è costretto a lasciare il campo. Le condizioni (Di sabato 19 ottobre 2024) Minuto 79 della gara tra Como e Parma e arrivano brutte notizie per la formazione allenata da Cesc Fabregas. Il numero 20 della squadra lombarda Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Minuto 79 della gara trae Parma e arrivano brutte notizie per la formazione allenata da Cesc Fabregas. Il numero 20 della squadra lombarda

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Como - tegola Varane : fuori 40 giorni. Contro la Juve difesa da inventare - Non è un problema diretto al ginocchio, ma al quadricipite sinistro, ora Varane dovrà saltare le prime sei o sette partite degli azzurri, fra cui quella di lunedì contro la Juventus, a cui teneva molto. La società sta lavorando sul mercato, ma le soluzioni non sono semplici. Per sostituirlo contro la Juve, Fabregas ha diverse opzioni, la più probabile, quella di rispolverare la coppia di ... (Ilgiorno.it)

Infortunio Varane - subito una tegola al Como : il difensore costretto al cambio - All’intervallo le squadre sono sul risultato di 1-1 con i gol realizzati da Ioannou e Cutrone. Sampdoria e Como sono in campo per la partita di Coppa Italia ma la serata è stata condizionata dall’infortunio di Raphael Varane. Al 23? si è registrata subito una tegola per il Como: il difensore Varane ha accusato un problema al ginocchio sinistro ed è stato costretto al cambio. (Calcioweb.eu)