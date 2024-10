Como, Fabregas: «Nico Paz è un calciatore speciale. Il pareggio? Questa è la Serie A…» (Di sabato 19 ottobre 2024) Le parole di Cesc Fabregas, allenatore del Como, nel post partita della sfida di Serie A contro il Parma. Tutti i dettagli in merito Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Como-Parma, terminata 1-1. pareggio – «Questa è la Serie A. Mi è piaciuta la reazione dei ragazzi dopo lo svantaggio. Abbiamo una grande Calcionews24.com - Como, Fabregas: «Nico Paz è un calciatore speciale. Il pareggio? Questa è la Serie A…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Le parole di Cesc, allenatore del, nel post partita della sfida diA contro il Parma. Tutti i dettagli in merito Cescha parlato in conferenza stampa nel post partita di-Parma, terminata 1-1.– «è laA. Mi è piaciuta la reazione dei ragazzi dopo lo svantaggio. Abbiamo una grande

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nico Paz fa il suo debutto e salva un punto per il Como de Fábregas - Fue Bernabé el que apareció en acción primero, liderando la contra que el francés Ange-Yoan Bonny finalizó con un taconazo en el minuto 20 para abrir el marcador desde el corazón del área, con una plasticidad asombrosa. La semana de Nico Paz es para enmarcar y, aunque no consiguió regalar la victoria a los suyos, evitó la derrota con su tanto y colocó a los de Fábregas con 9 puntos, que en esta ... (Justcalcio.com)

Como - Fabregas vota Guardiola : «Ho imparato tantissimo da lui - ma apprezzo molto anche questi due» - Il tecnico del Como ha ripercorso alcuni passi della sua carriera parlando di tre allenatori storici che ha avuto Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in un’intervista a ESPN parlando di tre allenatori iconici per la sua carriera ovvero Pep Guardiola, Arsene Wenger e José Mourinho. Ecco le sue parole: GUARDIOLA – «Penso che tatticamente Guardiola […]. (Calcionews24.com)

Fabregas "Col Parma bella sfida - il Como può migliorare ancora" - Il suo Como sabato ospiterà il Parma, formazione neopromossa come . "Assist per Messi e i suoi complimenti, Nico Paz dovrà gestire l'aspetto emotivo", dice il tecnico dei lariani COMO - Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il ritorno del campionato stuzzica in modo particolare Cesc Fabregas. (Ilgiornaleditalia.it)