Che fine ha fatto Mister 90 milioni? Parla il titolare della tabaccheria del Superenalotto

Chi è il Misterioso vincitore di 90 milioni al Superanalotto, che fine ha fatto "Mister 90 milioni"? Sono le domanda che tutti si pongono a Riva del Garda, dopo che il fortunato vincitore della schedina da 89 milioni di euro al Superenalotto non si è ancora fatto vivo. Paolo Rosà, titolare della tabaccheria, che non a caso si chiama Fortuna, dove è stata giocata la schedina vincente, ha Parlato al di questo Misterioso Mister X, il soprannome dato al vincitore, rivelando che nessuno ha ancora reclamato il premio. Mistero su "Mister 90 milioni" Secondo Rosà, non è facile individuare chi possa essere il fortunato giocatore, dato che nella sua tabaccheria passano ogni giorno tantissime persone, molte delle quali fanno giocate standard da tre euro.

