Calhanoglu sicuro: «Futuro? Personalmente, punto ad una cosa»

(Di sabato 19 ottobre 2024)pilastro dell’Inter e della Nazionale della Turchia ha parlato del suo, esprimendosi poi sulle capacità del CT Montella.– Hakandomani sarà regolarmente in campo nel match esterno dell’Inter sul campo della Roma in campionato. Il turco, rientrato dopo le buone partite in Nazionale turca e valida per la Nations League, ha parlato così direttamente sul media del suo Paese Milliyet: «Non so in quale Paese finirà la mia vita calcistica ma il mio obiettivo è concluderla nel migliore dei modi. Spero che questa idea si realizzi. Se tornerò in Turchia?ho sempre puntato a migliorarmi, a essere bravo nel mio lavoro». L’ambizione dicomunque è ormai già nota, così come la sua fedeltà ai colori dell’Inter. In estate è andato anche oltre il corteggiamento del Bayern Monaco.