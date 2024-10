beOnd lancia voli di lusso diretti da Milano alle Maldive: ecco cosa offre (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter beOnd, una compagnia aerea dedicata al mercato del lusso, ha recentemente infuso entusiasmo nel settore dei viaggi presentando una nuova rotta diretta che collega Milano alle Maldive. Questa iniziativa non solo risponde alla crescente domanda di viaggi di alta gamma, ma offre anche l’opportunità di rendere ogni volo un’esperienza unica e memorabile. Con un focus sulla personalizzazione e sulla qualità del servizio, beOnd ha lanciato due campagne distintive: “Experience New” e “My Maldives Story”, entrambe mirate a trasformare ogni aspetto del viaggio in un’esperienza esclusiva. voli diretti da Milano alle Maldive L’arrivo di beOnd nel mercato dei voli diretti tra Milano e le Maldive rappresenta un significativo passo avanti per i viaggiatori alla ricerca di un’esperienza di lusso. Gaeta.it - beOnd lancia voli di lusso diretti da Milano alle Maldive: ecco cosa offre Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, una compagnia aerea dedicata al mercato del, ha recentemente infuso entusiasmo nel settore dei viaggi presentando una nuova rotta diretta che collega. Questa iniziativa non solo risponde alla crescente domanda di viaggi di alta gamma, maanche l’opportunità di rendere ogni volo un’esperienza unica e memorabile. Con un focus sulla personalizzazione e sulla qualità del servizio,hato due campagne distintive: “Experience New” e “Mys Story”, entrambe mirate a trasformare ogni aspetto del viaggio in un’esperienza esclusiva.daL’arrivo dinel mercato deitrae lerappresenta un significativo passo avanti per i viaggiatori alla ricerca di un’esperienza di

