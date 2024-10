Secoloditalia.it - Attacco nella notte alla casa di Netanyahu. Israele conferma: i droni di Hezbollah partiti dal Libano (video)

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Un drone proveniente dalha colpito la città costiera di Cesarea: era indirizzato sulladel premier Benjamin. Altri duesono stati intercettati. Lo riferiscono le forze di difesa israeliane (Idf), aggiungendo che un drone identificato come proveniente dalha colpito una “struttura”città di Cesarea, nel centro di, senza fornire precisazioni. Al momento non ci sarebbero feriti, mentre altri duesono stati intercettati. I media israeliani stanno segnalando lo spiegamento di aerei da guerra ed elicotteri a Cesarea, situata a sud di Tel Aviv. BREAKING:DRONES STRIKE’S PRIVATE RESIDENCE IN BOLD ASSAULTUAV reportedly struck what’s believed to be Benjamin’s private home in Caesarea, according to Saudi TV channel “Al-Hadath.