Atalanta Kolasinac salta il Venezia | sindrome influenzale per il bosniaco

(Di sabato 19 ottobre 2024) L’allenatore dell’, Gian Piero Gasperini non ha convocato Seadper la trasferta di campionato a. La squadra nerazzurra si è allenata stamani a Zingonia, ma il difensoresi è fermato per una. Sono invece tornati a disposizione l’altro difensore Berat Djimsiti e l’esterno Matteo Ruggeri, entrambi a caccia di una maglia da titolare. Alla vigilia della sfida, Gasperini ha anche pescato dalla rosa dell’Under 23: nell’elenco figurano Tommaso Del Lungo, Ludovico Gelmi e Vanja Vlahovic. Prima convocazione, invece, per il centrocampista del 2008 Federico Steffanoni, campione d’Italia Under 16 uscente e attualmente in forza alla Primavera.ilper ilSportFace.