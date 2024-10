Aria di Bolkestein sui velisti, club nautici a rischio bando. “Il governo deve fare chiarezza” (Di sabato 19 ottobre 2024) Rimini, 19 ottobre 2024 – Circoli velici, club nautico ed anche la Lega navale, la spada di Damocle dei bandi per il rinnovo delle concessioni demaniali potrebbe ricadere anche su di loro. Fino a ieri venivano dati per esclusi dalla procedure di gara che si stanno avvicinando, ma sulla carta non era stato scritto ancora nulla. Ed anche a Roma la certezza che i velisti possano dormire sonni tranquilli non c’è più. Ilrestodelcarlino.it - Aria di Bolkestein sui velisti, club nautici a rischio bando. “Il governo deve fare chiarezza” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Rimini, 19 ottobre 2024 – Circoli velici,nautico ed anche la Lega navale, la spada di Damocle dei bandi per il rinnovo delle concessioni demaniali potrebbe ricadere anche su di loro. Fino a ieri venivano dati per esclusi dalla procedure di gara che si stanno avvicinando, ma sulla carta non era stato scritto ancora nulla. Ed anche a Roma la certezza che ipossano dormire sonni tranquilli non c’è più.

