Approvata legge sulla sicurezza sul lavoro: novità per le scuole italiane nel 2024 (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il mondo della sicurezza sul lavoro entra ufficialmente nelle scuole italiane con l’approvazione di una proposta di legge che prevede l’introduzione di lezioni curriculari dedicate a questo tema a partire dal prossimo anno scolastico. Walter Rizzetto, presidente della Commissione lavoro Pubblico e Privato, ha annunciato con entusiasmo questa novità durante l’inaugurazione del Digital Security Festival, un evento che ha attirato l’attenzione di circa 600 studenti provenienti dal Friuli Venezia Giulia. Questa decisione rappresenta un passo significativo nella formazione delle giovani generazioni riguardo ai principali aspetti legati alla sicurezza e alla prevenzione degli incidenti sul lavoro. Gaeta.it - Approvata legge sulla sicurezza sul lavoro: novità per le scuole italiane nel 2024 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il mondo dellasulentra ufficialmente nellecon l’approvazione di una proposta diche prevede l’introduzione di lezioni curriculari dedicate a questo tema a partire dal prossimo anno scolastico. Walter Rizzetto, presidente della CommissionePubblico e Privato, ha annunciato con entusiasmo questadurante l’inaugurazione del Digital Security Festival, un evento che ha attirato l’attenzione di circa 600 studenti provenienti dal Friuli Venezia Giulia. Questa decisione rappresenta un passo significativo nella formazione delle giovani generazioni riguardo ai principali aspetti legati allae alla prevenzione degli incidenti sul

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ddl Sicurezza - a Livorno la manifestazione in piazza Cavour per dire 'no' al disegno di legge del governo : "Non ci piegheremo alla repressione" - Torino, Milano, Genova. E ancora Roma, Ancona, Pescara, Napoli. In Toscana, invece, Firenze, Pisa e Livorno. Sono solo alcune delle città d'Italia dove oggi, sabato 19 ottobre, si manifesterà contro il ddl 1660, meglio noto come ddl sicurezza (a Livorno concentramento in piazza Cavour alle 9 di... (Livornotoday.it)

No Ponte contro il nuovo decreto legge sicurezza : "Attacco alle libertà democratiche" - Il Movimento No Ponte - Calabria e lo Spazio No Ponte - Messina denunciano l’attacco alle libertà democratiche rappresentato dal Ddl Sicurezza, approvato alla Camera e in attesa di votazione al Senato, e invitano a una giornata di mobilitazione e dibattito che si terrà il 19 ottobre presso il CSC. (Messinatoday.it)

Porto - 24 ore di sciopero contro il ddl sicurezza : "No alla legge fascistissima" - Sciopero di 24 ore in porto. È stato proclamato per la giornata di mercoledì 16 ottobre 2024 dall'Usb per protestare contro il disegno di legge sulla sicurezza del Governo, definito dai portuali "legge fascistissima" nel volantino che lancia la manifestazione. Sciopero di 24 ore in porto... (Genovatoday.it)