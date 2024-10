Zielinski out? Frattesi come in campo può attaccare lo spazio (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’assenza di Zielinski porta una nuova opportunità per Frattesi per consolidare la sua crescita. Con la Roma ci sarà spazio per lui, e come fa in campo dovrà attaccarlo. TRE PER DUE POSTI – L’infortunio di Zielinski, per quanto leggero, toglie a Inzaghi un’opzione per il suo centrocampo. Il che ha una ripercussione logica: il tecnico ha tre giocatori disponibili per coprire il ruolo di interno. Il che significa che o da titolare o da cambio ci sarà posto per tutti. Di conseguenza, Frattesi scalpita. E ha una nuova occasione. EVOLUZIONE TECNICA – Il centrocampista della nazionale è sempre alla caccia di spazio in maglia Inter. E Inzaghi glielo sta dando. Frattesi ha nove presenze su nove partite stagionali, e tre le ha giocate da titolare. Due delle quali arrivate approfittando dell’assenza di Barella, uno dei quattro interni a disposizione. Inter-news.it - Zielinski out? Frattesi come in campo può attaccare lo spazio Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’assenza diporta una nuova opportunità perper consolidare la sua crescita. Con la Roma ci saràper lui, efa indovrà attaccarlo. TRE PER DUE POSTI – L’infortunio di, per quanto leggero, toglie a Inzaghi un’opzione per il suo centro. Il che ha una ripercussione logica: il tecnico ha tre giocatori disponibili per coprire il ruolo di interno. Il che significa che o da titolare o da cambio ci sarà posto per tutti. Di conseguenza,scalpita. E ha una nuova occasione. EVOLUZIONE TECNICA – Il centrocampista della nazionale è sempre alla caccia diin maglia Inter. E Inzaghi glielo sta dando.ha nove presenze su nove partite stagionali, e tre le ha giocate da titolare. Due delle quali arrivate approfittando dell’assenza di Barella, uno dei quattro interni a disposizione.

