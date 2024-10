Woman of the Hour, il debutto alla regia di Anna Kendrick è la prova che è (davvero) lei la “donna del momento” (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'attrice di Twilight debutta alla regia con un inquietante thriller ambientato negli anni ‘70 che è sia la storia vera del serial killer Rodney Alcala sia un eccellente analisi della misoginia dell’epoca Wired.it - Woman of the Hour, il debutto alla regia di Anna Kendrick è la prova che è (davvero) lei la “donna del momento” Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'attrice di Twilight debuttacon un inquietante thriller ambientato negli anni ‘70 che è sia la storia vera del serial killer Rodney Alcala sia un eccellente analisi della misoginia dell’epoca

Woman of the Hour - Anna Kendrick tira un sospiro di sollievo sul debutto alla regia : "Non è stato un disastro" - L'attrice, all'opera prima da regista, è felice di aver realizzato un film che non si è rivelato un flop. L'attrice ha dichiarato di essere molto contenta di non aver combinato un disastro. Niente flop La star di Pitch Perfect interpreta Cheryl Bradshaw, una donna che partecipò al programma tv The Dating Game …. (Movieplayer.it)

Il primo inquietante trailer del debutto alla regia di Anna Kendrick - Woman of the Hour - È stato diffuso il primo inquietante trailer del debutto alla regia di Anna Kendrick, Woman of the Hour. La più grande vendita del festival. Ora è stato finalmente diffuso un primo trailer del film. Attualmente il film è a quota 74 su Metacritic (sulla base di 15 recensioni) ed è "certified fresh" su Rotten Tomatoes con un punteggio del 90%. (Movieplayer.it)