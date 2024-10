Volley, Alessia Orro ho un nuovo amore? Gli indizi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si tratterebbe del cantante Alfa Alessia Orro, alzatrice oro con la Nazionale a Parigi 2024 e capitano della Vero Volley Milano potrebbe aver trovato un nuovo amore. Sui social, da giorni, i più attenti avevano notato la presenza e la vicinanza del cantante Alfa. Poi, oggi, 18 ottobre, la notizia è stata lanciata da Corriere della Sera. Secondo dil quotidiano, galeotta sarebbe stata una cenadove ci sarebbe stata anche la compagna di squadra e di Nazionale Myriam Sylla. Già la schiacciatrice avrebbe notato, dicono i ben informati, una certa chimica. Poi il cantante, reduce dalla partecipazione a Sanremo di quest’anno, è stato presente alle ultime due partite del club di Milano. A fine match, come immortalato sui social della squadra, si è sempre fermato a palleggiare proprio con la Orro. 361magazine.com - Volley, Alessia Orro ho un nuovo amore? Gli indizi Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si tratterebbe del cantante Alfa, alzatrice oro con la Nazionale a Parigi 2024 e capitano della VeroMilano potrebbe aver trovato un. Sui social, da giorni, i più attenti avevano notato la presenza e la vicinanza del cantante Alfa. Poi, oggi, 18 ottobre, la notizia è stata lanciata da Corriere della Sera. Secondo dil quotidiano, galeotta sarebbe stata una cenadove ci sarebbe stata anche la compagna di squadra e di Nazionale Myriam Sylla. Già la schiacciatrice avrebbe notato, dicono i ben informati, una certa chimica. Poi il cantante, reduce dalla partecipazione a Sanremo di quest’anno, è stato presente alle ultime due partite del club di Milano. A fine match, come immortalato sui social della squadra, si è sempre fermato a palleggiare proprio con la

