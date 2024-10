Verdiana Zangaro canta ne Le Deva con l’ex compagna di Amici, Greta Manuzi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Verdiana Zangaro e Greta Manuzi dopo aver partecipato ad Amici si sono ritrovate insieme nel gruppo de Le Deva. Lo sapevate? L'articolo Verdiana Zangaro canta ne Le Deva con l’ex compagna di Amici, Greta Manuzi proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Verdiana Zangaro canta ne Le Deva con l’ex compagna di Amici, Greta Manuzi Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)dopo aver partecipato adsi sono ritrovate insieme nel gruppo de Le. Lo sapevate? L'articolone Lecondiproviene da Novella 2000.

Verdiana Zangaro - video intervista Tale e Quale Show 2024 : «Una grande sfida per me - poi torno da Le Deva» - . Nel 2011 pubblica il suo primo album, un tributo a Mia Martini intitolato Immensamente Mia – Verdiana canta Mimì. Nel 2012 partecipa alla dodicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi arrivando alla fase serale dove ha duettato con molti artisti nazionali ed internazionali come Marco Mengoni, Anna Oxa, Antonello Venditti, Craig David. (Spettacolo.eu)