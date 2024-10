Vela, America’s Cup 2024: New Zealand va a match point, 6-2 su Britannia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dominio di Emirates New Zealand nella settima e nell’ottava regata della finale di America’s Cup 2024. Il Defender vince entrambe le prove di oggi dimostrando una superiorità schiacciante nei confronti di INEOS Britannia. Giornata di vento da terra sul campo di gara di Barcellona e mare meno mossa rispetto alle ultime due uscite, dove gli inglesi avevano riaperto la finalissima. Condizioni perfette per New Zealand, che reagisce di prepotenza dalla doppia sconfitta nelle regate cinque e sei e domina dall’inizio alla fine entrambe le race di oggi. Due partenze perfette e poi la solita marcatura sulle mosse dell’imbarcazione avversaria. Nella prima regata Britannia resta appaiata al Defender per metà della prima bolina, ma resta sul posto dopo la virata improvvisa di New Zealand, che scappa via e controlla per i successivi bordi. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dominio di Emirates Newnella settima e nell’ottava regata della finale diCup. Il Defender vince entrambe le prove di oggi dimostrando una superiorità schiacciante nei confronti di INEOS. Giornata di vento da terra sul campo di gara di Barcellona e mare meno mossa rispetto alle ultime due uscite, dove gli inglesi avevano riaperto la finalissima. Condizioni perfette per New, che reagisce di prepotenza dalla doppia sconfitta nelle regate cinque e sei e domina dall’inizio alla fine entrambe le race di oggi. Due partenze perfette e poi la solita marcatura sulle mosse dell’imbarcazione avversaria. Nella prima regataresta appaiata al Defender per metà della prima bolina, ma resta sul posto dopo la virata improvvisa di New, che scappa via e controlla per i successivi bordi.

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : New Zealand troppo superiore. Ineos Britannia non può nulla : 6-2 - New Zealand tiene altissima la concentrazione. Oggi è la classica giornata con condizioni “tricky”. 14:11 Altra ottima partenza dei britannici, che con un timing perfetto avviano la regata. In un attimo New Zealand guadagna 200 metri. Continua il netto dominio degli oceanici, con Ineos che transita stancamente al gate accumulando 36 secondi di ritardo. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : inizia gara-8 tra Ineos Britannia e New Zealand - 15:09 6 minuti alla partenza. Sono oltre 20 i secondi di ritardo per Ineos Britannia. 10. 14:23 Neozelandesi che completano metà gara accumulando un margine importantissimo. 14:39 Ci si aspettava la risposta dai detentori del titolo, ed eccola. 14:28 Sul campo di regata attualmente ci sono zone con 8 nodi e zone con 17. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : New Zealand umilia Ineos Britannia - distacco siderale e 5-2 - Condizioni che dovrebbero essere molto simili a quelle delle regate precedenti, con il vento tra gli 8 e gli 11 nodi medi. I detentori del titolo devono necessariamente piazzare un nuovo allungo per scacciare i fantasmi di una clamorosa rimonta. Distacco che è divenuto siderale negli ultimi due lati. (Oasport.it)