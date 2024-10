"Tutta un’altra musica" alla Domus Ars: nove concerti a cura della Fondazione Il Canto di Virgilio (Di venerdì 18 ottobre 2024) Non c’è mai fine alla musica ma troppo spesso è sempre la solita canzone. L’adagio non dice bugie. Per superare l’impasse, la Fondazione Il Canto di Virgilio desidera comporre una manifestazione in cui prende luce ogni sorta di ritmo e composizione, facendo zig zag nei secoli, nelle culture Napolitoday.it - "Tutta un’altra musica" alla Domus Ars: nove concerti a cura della Fondazione Il Canto di Virgilio Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Non c’è mai finema troppo spesso è sempre la solita canzone. L’adagio non dice bugie. Per superare l’impasse, laIldidesidera comporre una manifestazione in cui prende luce ogni sorta di ritmo e composizione, facendo zig zag nei secoli, nelle culture

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Tutta un’altra musica” : al via 9 concerti a cura della Fondazione Il Canto di Virgilio - In scena, i solisti della Wind Symphonietta, con Gianni Mola direttore e orchestratore. . it. Non c’è mai fine alla musica ma troppo spesso è sempre la solita canzone. Alla voce narrante, l’ex NCCP Giovanni Mauriello. Per superare l’impasse, la Fondazione Il Canto di Virgilio desidera comporre una manifestazione in cui prende luce ogni sorta di ritmo e composizione, facendo zig zag nei secoli, ... (Ildenaro.it)

Fondazione Spontini : : "Musica e danza per la solidarietà" - Proseguono le celebrazioni spontiniane con la Fondazione Gaspare Spontini: domani pomeriggio (ore 16) al teatro comunale Spontini il concerto dell’orchestra e l’incontro con il campione di nuoto Alessandro Ragaini. L’iniziativa si inserisce all’interno degli appuntamenti promossi dal Comune e dalla Fondazione Gaspare Spontini, che gestisce la struttura per anziani di Maiolati Spontini, con il ... (Ilrestodelcarlino.it)

Insediato nuovo Cda di Fondazione musica per Roma - Ranucci ad - ''Sono onorato di ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato della Fondazione Musica per Roma - ha dichiarato Raffaele Ranucci, AD di Fondazione Musica per Roma - e ringrazio il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri per la fiducia accordatami. La Fondazione è un'istituzione culturale di altissimo livello che dalla sua nascita si è concentrata nello sviluppo di contenuti di qualità e prestigio ... (Quotidiano.net)