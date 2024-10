Trasporti, Ferrante (sottosegretario al Mit): "Domanda in crescita. Nuovi sbocchi lavorativi anche in Abruzzo" (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Il settore dei Trasporti è tra quelli che più incidono sulla qualità della vita e, come confermato anche dal report trimestrale sulle tendenze della mobilità predisposto dalla struttura tecnica di Missione del Mit, da parte dei cittadini si registra una Domanda di collegamenti sempre crescente Ilpescara.it - Trasporti, Ferrante (sottosegretario al Mit): "Domanda in crescita. Nuovi sbocchi lavorativi anche in Abruzzo" Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Il settore deiè tra quelli che più incidono sulla qualità della vita e, come confermatodal report trimestrale sulle tendenze della mobilità predisposto dalla struttura tecnica di Missione del Mit, da parte dei cittadini si registra unadi collegamenti sempre crescente

Sciopero dei trasporti - 24 ore di stop. Si fermano i bus anche a Latina e in provincia - I lavoratori incrociano nuovamente le braccia dopo quello di poco più di due settimane fa del 20 settembre. . . Questa volta la protesta è stata promossa dal sindacato Orsa TPL che ha indetto uno sciopero nazionale di 24 ore a cui hanno aderito anche le. . Sciopero dei trasporti oggi, sabato 5 ottobre. (Latinatoday.it)

Sciopero trasporti - un altro stop di 24 ore. A rischio anche le corse dei bus - Nuovo sciopero dei trasporti con l’inizio del mese di ottobre. La òprotesta, con astensione dalle prestazioni lavorative di 24 ore, è in programma infatti per sabato 5 ottobre ed è stata indetta a livello nazionale dall’organizzazione sindacale Orsa. Nella provincia di Latina, e anche nel... (Latinatoday.it)

Fink - ad di BlackRock - batte cassa da Meloni : trasporti - banche - energia e dati nel mirino del fondo Usa - Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi Larry Fink, amministratore delegato di BlackRock, il gigante Usa dell’asset management che di recente si è espanso oltre il 3% della partecipazione in Leonardo, il player a partecipazione pubblica della difesa. . Non è l’unica attenzione della “Roccia Nera”, forte di oltre 10,5 bilioni di dollari di asset gestiti […] Continua a leggere The post Fink, ... (It.insideover.com)