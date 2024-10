Traffico Roma del 18-10-2024 ore 09:30 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Luceverde Roma Un saluto dalla redazione trafficata la carreggiata esterna del raccordo con code a tratti tra il vivo per Fiumicino via Pontina è ancora seguire tra Laurentina ed Appia intenso il Traffico anche sul tratto Urbano della A24 Roma-l’aquila-teramo con code tra Viale Togliatti e la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficata la via Flaminia concludi il raccordo via dei due punti in direzione del centro città stessa situazione sulla via Salaria con code tra Fidene l’aeroporto dell’Urbe Enzo il Traffico sulla Roma Fiumicino con code tra via della Magliana & via del Cappellaccio indetto per la giornata di oggi uno sciopero nazionale che coinvolge anche il trasporto pubblico a Roma la TAC e io per i privati che gestiscono le linee periferiche comunicano di non aver ricevuto proclamazione di ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-10-2024 ore 09:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione trafficata la carreggiata esterna del raccordo con code a tratti tra il vivo per Fiumicino via Pontina è ancora seguire tra Laurentina ed Appia intenso ilanche sul tratto Urbano della A24-l’aquila-teramo con code tra Viale Togliatti e la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficata la via Flaminia concludi il raccordo via dei due punti in direzione del centro città stessa situazione sulla via Salaria con code tra Fidene l’aeroporto dell’Urbe Enzo ilsullaFiumicino con code tra via della Magliana & via del Cappellaccio indetto per la giornata di oggi uno sciopero nazionale che coinvolge anche il trasporto pubblico ala TAC e io per i privati che gestiscono le linee periferiche comunicano di non aver ricevuto proclamazione di ...

Traffico Roma del 18-10-2024 ore 09:00

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni frequente alla formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico a Monteverde per lavori il transito viene su carreggiata ridotta su via di Donna Olimpia tra via Giovanni ...

Traffico Roma del 18-10-2024 ore 08:30

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso il traffico sul tratto Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo con code tra il raccordo è la tangenziale est In quest'ultima direzione intenso il traffico anche ...

Traffico Roma del 18-10-2024 ore 08:00

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma sud A tra Torrenova di raccordo traffico in coda sul tratto Urbano della A24 Roma L'Aquila Teramo tra raccordo e la tangenziale est traffico in coda sulla via Flaminia tra Labaro e via di Grottarossa in direzione del centro città stessa situazione sulla via Salaria con code a tratti tra via di ...