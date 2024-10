Gaeta.it - Torre Mediaset si illumina di rosa per il mese della prevenzione del tumore al seno

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’zionedi Cologno Monzese torna a celebrare ilinternazionale per la lotta contro ilal, un’iniziativa che si ripete per il sesto anno consecutivo. Dal 20 ottobre, questo icona architettonica si tinge di, un gesto simbolico che riflette l’impegno del Grupponella sensibilizzazione riguardo alla salute femminile. Sotto la guida di Pier Silvio Berlusconi,utilizza questa iniziativa per incoraggiare tutte le donne a prestare particolare attenzione alla propria salute. Programma dizione e campagna di comunicazione A partire dal 20 ottobre e sino al 27 ottobre 2024, lanon sarà l’unico protagonista di questa importante iniziativa. Il Gruppo lancerà anche una campagna comunicativa multimediale, caratterizzata dalle grafiche dell’artista Stefano Rossetti.