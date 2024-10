Oasport.it - Tennistavolo, l’Italia saluta gli Europei di Linz: eliminati tutti gli azzurri ancora in gara

(Di venerdì 18 ottobre 2024), in Austria, sede degliindividuali 2024 di: nella quarta giornata di gare, infatti, vengonogliin corsa nel singolare femminile e nei doppi di genere, infine vengono assegnate le medaglie nel doppio misto. Nei sedicesimi di finale del singolare femminile vengono sconfitte sia Giorgia Piccolin, numero 12 del seeding, che nella scorsa edizione si era spinta fino ai quarti, battuta dalla romena Andreea Dragoman, numero 27 del tabellone, che si impone per 1-4 (9, -6, -10, -7, -5), sia la qualificata Gaia Monfardini, la quale sfiora il colpaccio contro la tedesca Nina Mittelham, vicecampionessa continentale uscente ed accreditata della quarta testa di serie, cedendo per 3-4 (6, 8, -14, -9, -7, 6, -6).