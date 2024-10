Superbike, tre italiani davanti a Razgatlioglu nelle FP2 del GP di Spagna. Rinaldi precede Bulega (Di venerdì 18 ottobre 2024) Michael Ruben Rinaldi ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Spagna, ultima tappa del Mondiale Superbike che va in scena sul circuito di Jerez. Il centauro della Ducati ha timbrato il crono di 1:39.591, aprendo così la tripletta della Scuderia di Borgo Panigale, scatenatasi nel pomeriggio odierno sul tracciato intitolato ad Angel Nieto. Il portacolori del Team Motocorsa Racing ha preceduto di 150 millesimi il compagno di scuderia Nicolò Bulega, che con l’ufficiale ha fatto registrare un crono di 1:39.741. Il secondo della classifica del Mondiale, ancora aggrappato alla flebile speranza di conquistare il titolo iridato, ha fatto capire di volerci provare in tutti i modi in terra iberica, anche se recuperare 46 punti nei confronti del turco Toprak Razgatlioglou appare decisamente ostico. Oasport.it - Superbike, tre italiani davanti a Razgatlioglu nelle FP2 del GP di Spagna. Rinaldi precede Bulega Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Michael Rubenha firmato il miglior tempoprove libere 2 del GP di, ultima tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Jerez. Il centauro della Ducati ha timbrato il crono di 1:39.591, aprendo così la tripletta della Scuderia di Borgo Panigale, scatenatasi nel pomeriggio odierno sul tracciato intitolato ad Angel Nieto. Il portacolori del Team Motocorsa Racing ha preceduto di 150 millesimi il compagno di scuderia Nicolò, che con l’ufficiale ha fatto registrare un crono di 1:39.741. Il secondo della classifica del Mondiale, ancora aggrappato alla flebile speranza di conquistare il titolo iridato, ha fatto capire di volerci provare in tutti i modi in terra iberica, anche se recuperare 46 punti nei confronti del turco Toprak Razgatlioglou appare decisamente ostico.

Superbike - GP Spagna 2024 : Nicolò Bulega precede Toprak Razgatlioglu di 22 millesimi nella FP1 - 123 18 156,697 271,3 21 49 T. 766 0. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’39. 825 0. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1’40. 575 0. 208 17 . LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1’42. 778 4. Il britannico Jonathan Rea è quarto a 0?304, davanti all’iberico Iker Lecuona, quinto a 0?497, ed ai britannici Sam Lowes, sesto a 0?603, e Scott ... (Oasport.it)

Superbike oggi - GP Spagna 2024 : orari prove libere - programma - tv - streaming - Come seguire la giornata in tv? Il venerdì’ di Jerez de la Frontera si potrà seguire in esclusiva su Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208). 00-15. Su TV8 in chiaro non saranno disponibili le prove libere. 20 Prove libere 1 Ore 15. Anche se arriviamo all’appuntamento iberico con la classifica del campionato quasi delineata in favore di Toprak Razgatlioglu siamo pronti per vivere ... (Oasport.it)

Superbike - GP Spagna 2024 : programma - orari - tv - streaming. Calendario 18-20 ottobre - Anche se ancora non ha raggiunto l’aritmetica, tutti i favori del pronostico convergono su Toprak Razgatlioglu. . Il palinsesto verrà comunicato tuttavia solo successivamente. Possibili anche collegamenti in diretta su Sky Sport Uno e, in chiaro, su TV8. OA Sport vi offrirà la diretta live della Superpole, della Superpole Race oltre che di entrambe le gare per non perdersi davvero nulla dello ... (Oasport.it)