Stefano De Martino, quanto vale davvero la vincita ad Affari Tuoi prima di Don Matteo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il successo di Affari Tuoi è ormai una bella certezza. Lo sanno i vertici di Rai1, lo sa Stefano De Martino che si mostra sempre più compreso nel suo ruolo di conduttore e lo sanno pure i telespettatori di Don Matteo 14, che dal 17 ottobre stanno assistendo ai nuovi episodi della loro serie preferita. C'entra poco, direte voi, visto che Don Massimo (Raoul Bova) non va di certo alla ricerca di pacchi, eppure esiste un particolare che lega a filo doppio il riscontro della trasmissione in access prime time con la fiction di Lux Vide. quanto vale la vincita di Affari Tuoi prima di Don Matteo 14 Non ci sono cifre che quantifichino il valore della vincita da 200000 euro ad Affari Tuoi con quello che potrebbe significare per Don Matteo 14. La fiction, una delle più longeve della nostra televisione, è già stata rimandata una volta e conta su un cast praticamente rinnovato.

