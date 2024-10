Spider-Man 4 – Tom Holland dice che il copione ha “acceso un fuoco” in lui (Di venerdì 18 ottobre 2024) Spider-Man 4 ha appena ricevuto un aggiornamento positivo da Tom Holland e i fan dovrebbero essere entusiasti. Rich Roll ha incontrato l’attore del MCU per parlare di vita, golf, sobrietà e del suo prossimo film dei Marvel Studios. Essendo ormai un membro fisso del franchise, Holland ha avuto modo di vedere le sceneggiature durante la produzione. Ha raccontato all’intervistatore che una bozza è arrivata a lui quest’autunno e i dettagli gli hanno fatto salire il sangue. A casa sua, l’attore di Spider-Man ha esaminato ciò che gli sceneggiatori avevano messo insieme e ha fatto festeggiare Holland e Zendaya. È chiaro che i Marvel Studios hanno in serbo qualcosa di grosso per il personaggio dopo l’enorme finale di Spider-Man: No Way Home. Sarà interessante vedere se MJ tornerà, considerando che l’ultima volta l’eroe ha cancellato i ricordi di tutti. Nerdpool.it - Spider-Man 4 – Tom Holland dice che il copione ha “acceso un fuoco” in lui Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)-Man 4 ha appena ricevuto un aggiornamento positivo da Tome i fan dovrebbero essere entusiasti. Rich Roll ha incontrato l’attore del MCU per parlare di vita, golf, sobrietà e del suo prossimo film dei Marvel Studios. Essendo ormai un membro fisso del franchise,ha avuto modo di vedere le sceneggiature durante la produzione. Ha raccontato all’intervistatore che una bozza è arrivata a lui quest’autunno e i dettagli gli hanno fatto salire il sangue. A casa sua, l’attore di-Man ha esaminato ciò che gli sceneggiatori avevano messo insieme e ha fatto festeggiaree Zendaya. È chiaro che i Marvel Studios hanno in serbo qualcosa di grosso per il personaggio dopo l’enorme finale di-Man: No Way Home. Sarà interessante vedere se MJ tornerà, considerando che l’ultima volta l’eroe ha cancellato i ricordi di tutti.

