Spal, c'è una città da riconquistare. Cancellare l'incubo di Campobasso (Di venerdì 18 ottobre 2024) Davanti agli occhi dei tifosi e di tutti quelli che hanno a cuore la Spal, scorrono ancora le immagini della sciagurata partita di domenica scorsa, forse il punto più basso toccato nella storia recente del club biancazzurro. Quello che è accaduto a Campobasso non deve più ripetersi: lo sanno perfettamente sia mister Dossena che i giocatori, consapevoli di dover voltare pagina a partire da stasera contro il Pescara. È stata una settimana di soli cinque giorni per Antenucci e compagni, ma sono successe fin troppe cose. A partire dalla gestione discutibile del ritiro, che l'allenatore ha spiegato in conferenza stampa. Col Delfino vedremo se davvero qualcosa è cambiato: tatticamente Dossena ha annunciato novità, ma sono soprattutto spirito e atteggiamento a dover mutare in maniera radicale.

Notte europea della ricerca allo Spallanzani - Matranga : “Scienza e cittadini più vicini” - È importante perché si pone l'obiettivo di avvicinare il mondo della ricerca e della scienza ai cittadini. (Adnkronos) – La Notte europea dei ricercatori "è un evento molto importante per un istituto di ricerca come lo Spallanzani. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono ... (Webmagazine24.it)

L’indimenticato argentino sarà in città il 29 settembre alla Sala Estense per la presentazione. Massei a Ferrara per i novant’anni. Un libro sulla sua epopea spallina - Ma un grave infortunio al ginocchio interrompe la sua ascesa agonistica. Attraverso fotografie uniche provenienti dall’archivio personale della famiglia Massei, il racconto di una storia iniziata tra vie polverose e sterrate e campetti di periferia a Rio Cuarto, nella sterminata Pampa argentina ai piedi delle Ande. (Sport.quotidiano.net)