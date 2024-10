Si infortuna in strada durante lo smart working. L'Inail condannata a risarcire (Di venerdì 18 ottobre 2024) La donna si era fatta male cadendo per strada durante l'orario di smart working, ma l'Inail non voleva riconoscerle un indennizzo. La sentenza del tribunale di Milano Ilgiornale.it - Si infortuna in strada durante lo smart working. L'Inail condannata a risarcire Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La donna si era fatta male cadendo perl'orario di, ma l'non voleva riconoscerle un indennizzo. La sentenza del tribunale di Milano

