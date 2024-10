Scomparso a Cerveteri: Fabrizio Mollo nel mistero, l’appello del fratello (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Fabrizio Mollo, un giovane di 26 anni, è Scomparso da Cerveteri, suscitando grande preoccupazione tra parenti e amici. Ieri, nel corso della giornata, il fratello Maurizio ha lanciato un appello disperato sui social network, invitando chiunque avesse informazioni utili sul suo ritrovamento a farsi avanti. L’accaduto ha coinvolto anche le forze dell’ordine, con una ricerca attiva tesa a chiarire le circostanze della scomparsa. La scomparsa di Fabrizio Mollo Fabrizio Mollo ha lasciato la sua abitazione a Cerveteri e da quel momento non si hanno più sue notizie. Secondo quanto riportato dal fratello, il giovane non ha portato con sé né documenti né denaro, un elemento che ha accresciuto la preoccupazione per la sua sicurezza. Gaeta.it - Scomparso a Cerveteri: Fabrizio Mollo nel mistero, l’appello del fratello Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, un giovane di 26 anni, èda, suscitando grande preoccupazione tra parenti e amici. Ieri, nel corso della giornata, ilMaurizio ha lanciato un appello disperato sui social network, invitando chiunque avesse informazioni utili sul suo ritrovamento a farsi avanti. L’accaduto ha coinvolto anche le forze dell’ordine, con una ricerca attiva tesa a chiarire le circostanze della scomparsa. La scomparsa diha lasciato la sua abitazione ae da quel momento non si hanno più sue notizie. Secondo quanto riportato dal, il giovane non ha portato con sé né documenti né denaro, un elemento che ha accresciuto la preoccupazione per la sua sicurezza.

