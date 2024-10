Sandro Campagna non ci sta dopo la squalifica del Settebello: “Accuse inaccettabili” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella serata di ieri una notizia importante sulla Nazionale italiana di pallanuoto maschile: “L’Aquatics Integrity Unit della World Aquatics ha comminato 6 mesi di squalifica al Settebello, con un ammenda di 50.000 dollari da pagare entro il 15 gennaio 2025 (e altri 50.000 dollari condizionati a future infrazioni commesse entro il 17 ottobre 2026) per la protesta avvenuta alle Olimpiadi di Parigi in seguito al grave errore tecnico di arbitri e VAR che ha compromesso il percorso della nazionale di pallanuoto eliminata nei quarti di finale contro l’Ungheria. La squalifica inizia il 17 ottobre, oggi“, quanto riportato dal sito della FIN. Oasport.it - Sandro Campagna non ci sta dopo la squalifica del Settebello: “Accuse inaccettabili” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella serata di ieri una notizia importante sulla Nazionale italiana di pallanuoto maschile: “L’Aquatics Integrity Unit della World Aquatics ha comminato 6 mesi dial, con un ammenda di 50.000 dollari da pagare entro il 15 gennaio 2025 (e altri 50.000 dollari condizionati a future infrazioni commesse entro il 17 ottobre 2026) per la protesta avvenuta alle Olimpiadi di Parigi in seguito al grave errore tecnico di arbitri e VAR che ha compromesso il percorso della nazionale di pallanuoto eliminata nei quarti di finale contro l’Ungheria. Lainizia il 17 ottobre, oggi“, quanto riportato dal sito della FIN.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Settebello - il ct Campagna sulla squalifica : «Giusta - ma non siamo dei violenti» - Lo stop impedirà alla Nazionale di partecipare alla World Cup, ma gli azzurri potranno competere ai Mondiali del 2025 a Singapore. Articolo completo: Settebello, il ct Campagna sulla squalifica: «Giusta, ma non siamo dei violenti» dal blog Lettera43 . La sconfitta contro l’Ungheria ai quarti di finale dell’Olimpiade di Parigi scatenò una forte reazione della squadra maschile di pallanuoto ... (Lettera43.it)

Settebello - multa e squalifica per la protesta a Parigi 2024 : parla Campagna - Squalifica di 6 mesi e multa di 50.000 euro per il Settebello per i fatti di Parigi 2024, con Campagna che smentisce aggressioni fisiche ai direttori di gara L'articolo Settebello, multa e squalifica per la protesta a Parigi 2024: parla Campagna proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Caso Settebello : cosa è successo? I motivi della squalifica degli azzurri - . Dopo che un altro stava cercando di riprendere la scena con un telefono, alcuni giocatori hanno coperto la fotocamera e hanno provato a prendergli il telefono”. 000 dollari da pagare entro il 15 gennaio 2025. La squalifica avrà durata di sei mesi Sei mesi senza competizioni per il Settebello, questa la decisione dell’ Aquatics Integrity Unit della World Aquatics con un ammenda di 50. (361magazine.com)