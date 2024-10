Nuovasocieta.it - Quando il gaming diventa uno stile di vita

Leggi tutta la notizia su Nuovasocieta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il mondo dei videogiochi non rappresenta più una nicchia popolata solo ed esclusivamente da nerd ma èto un settore in grado di valere miliardi di dollari. Questo elemento non è più una supposizione ma un dato di fatto: di conseguenza, è comprensibile notare una crescita a dismisura anche di tutto ciò che riguarda in maniera trasversale il gioco. Si sta parlando infatti di un mercato in grado di offrire grandi potenzialità e la cui crescita, secondo gli analisti, è vicina alla doppia cifra. Le rilevazioni prodotte da Klecha & Co, infatti, indicano un +9,2% annuo, con possibilità concrete di toccare quota 500 miliardi totali nel 2027. È chiaro come questi numeri vadano in realtà suddivisi all’interno delle varie tipologie di videogame.