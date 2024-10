Qualche considerazione sulla nuova strategia migratoria polacca (Di venerdì 18 ottobre 2024) Donald Tusk ne aveva parlato il 12 ottobre scorso a una riunione di Piattaforma Civica (PO), il suo partito. Aveva parlato della nuova strategia migratoria del governo. Poi l’annuncio ufficiale Qualche considerazione sulla nuova strategia migratoria polacca il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Qualche considerazione sulla nuova strategia migratoria polacca Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Donald Tusk ne aveva parlato il 12 ottobre scorso a una riunione di Piattaforma Civica (PO), il suo partito. Aveva parlato delladel governo. Poi l’annuncio ufficialeil manifesto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rebus centro storico. Qualche nuova apertura fra tanti negozi chiusi : "Serve un rilancio vero" - E sarebbe auspicabile anche un progetto di rilancio per l’ex Circoli, finito ormai diversi anni fa nelle mani dei privati. Quel progetto, mai presentato in maniera organica, da mesi viene portato avanti a piccoli passi. Le criticità sono tante: i negozi che chiudono, messi in ginocchio prima dai centri commerciali con i parcheggi gratuiti e coperti e poi dai giganti dall’e-commerce, non si ... (Ilrestodelcarlino.it)

Qualche consiglio alla nuova sinistra - Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale promuovere politiche che favoriscano l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica. Raffaele Amendola . La nuova sinistra deve essere in grado di dialogare con tutte le componenti della società , ascoltando le istanze dei giovani, delle donne e delle minoranze, traducendole in azioni concrete. (Ilrestodelcarlino.it)

La nuova Champions sembra figlia di qualche ubriacone - Devo fare i complimenti alla Uefa, perché neppure dopo venti pinte di birra e quattro bottiglie di brandy sarei riuscito a pensare una formula più sbronza di quella della nuova Champions League. Il... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)