Premio soft skills 2024 il professor Pasquale Giuseppe Macrì premiato al Senato

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Arezzo, 18 ottobre– Il prof.è statoieri a Roma nella Sala ISMA deldella Repubblica, nell’ambito della prima edizione del. Il Direttore del Dipartimento di Medicina Legale e Tutela diritti in Sanità della Asl Toscana Sud Est è uno dei 16 professionisti operanti a livello nazionale selezionati nell’ambito di quattro aree (area legale, area economica, area scientifica e area giornalismo/comunicazione) che si sono distinti per competenze personali e e relazionali nel campo della loro professione. E ilha centrato l’obiettivo del. «Questorappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione delle competenze trasversali – spiega il prof.- dimostrando come esse siano la chiave per il successo personale e professionale.