Sport.quotidiano.net - Prato, subito una prova di fuoco per Mariotti. Sale la febbre derby: vietati passi falsi

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di venerdì 18 ottobre 2024)contro Pistoiese. Il sentitissimo, valevole per la settima giornata del girone D di serie D, è dietro l’angolo. Una gara non come tutte le altre, alla quale i biancazzurri si presentano in condizioni tutt’altro che buone. In casa laniera regna il caos: un filotto di tre sconfitte consecutive, il quartultimo posto in classifica, il cambio in panchina fra Maurizio Ridolfi e Marco(che verrà presentato oggi), con in mezzo il giallo legato al mancato ritorno di Massimo Maccarone e le vociferate dimissioni del direttore sportivo Gianluca Berti. A tutto questo va sommata ovviamente l’aria di contestazione fra i tifosi, che domenica sono pronti a manifestare tutto il loro dissenso nei confronti della proprietà, dopo averlo peraltro già fatto nei giorni scorsi. Anche per questi motivi, la Pistoiese avrà i favori del pronostico dalla propria parte.