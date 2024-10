Zon.it - Pontecagnano, ritorna lo sportello ascolto nelle scuole: una psicologa per gli alunni

(Di venerdì 18 ottobre 2024)locittadine a. Come nei precedenti anni, il Comune diFaiano mette a disposizione degli studenti un servizio di consulenza psicologica all’interno degli Istituti del territorio. Questi gli orari previsti per il servizio presso l’I.C. Moscati: ogni giovedì, dalle 9:00 alle 12:00, nella sede della scuola secondaria di primo grado di S. Antonio; ogni martedì dalle 11:00 alle 12:00 ed ogni giovedì dalle 16:00 alle 18:00, nella sede centrale di Faiano. All’interno degli spazi dell’I.C. Picentia, invece, saranno rispettati i seguenti orari: ogni mercoledì, dalle 9:00 alle 13:00, presso la scuola primaria Dante Alighieri; ogni mercoledì, dalle 14:00 alle 16:00, negli spazi della scuola secondaria di Via Liguria.