Thesocialpost.it - Pescatore e influencer, Gabriel Montis muore a 39 anni travolto da un’onda anomala

(Di venerdì 18 ottobre 2024)Manuel, 39, amava il mare e la pesca. Questa mattina, 18 ottobre, è stato proprio il mare a portarlo via per sempre. Ilsardo, originario di Quartu ma residente a Settimo San Pietro, si trovava sugli scogli di Capo Malfatano, nel sud della Sardegna, per una battuta di pesca, quandolo ha sorpreso e trascinato in mare.Leggi anche: Chiara Ferragni fa impazzire Vittorio Feltri: “L’ho conosciuta qualche giorno fa e mi sono innamorato all’istante” Unmolto seguito, conosciuto come “Jack”, era una figura molto popolare nell’ambiente della pesca. Con oltre 112mila follower su Instagram, condivideva regolarmente consigli, esperienze e tutorial su tecniche di pesca e attrezzature. La sua passione per il mare e la pesca lo accompagnava ogni giorno, sia virtualmente che fisicamente.