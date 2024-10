Pd, M5s, Avs e Azione al corteo con gli operai: “Stellantis? Qui manca il governo e Meloni resta in silenzio. Ora convochi Tavares” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Riunite in piazza, al di là delle tensioni degli ultimi mesi, al fianco dei lavoratori e metalmeccanici di Stellantis e dell’indotto. A Roma, per la manifestAzione e lo sciopero unitario del settore automotive, quasi tutte le opposizioni – dal Pd al M5s, passando per Alleanza Verdi Sinistra e pure Azione – si sono ritrovate insieme per protestare contro l’azienda e la strategia dell’esecutivo, che tarda ancora a convocare i vertici di Stellantis a Palazzo Chigi. “Condividiamo le ragioni di questo sciopero unitario, c’è molta preoccupAzione sul futuro di un settore strategico come l’automotive, chiediamo degli impegni chiari e concreti al governo e alle aziende”, ha spiegato la segretaria dem Elly Schlein. Ilfattoquotidiano.it - Pd, M5s, Avs e Azione al corteo con gli operai: “Stellantis? Qui manca il governo e Meloni resta in silenzio. Ora convochi Tavares” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Riunite in piazza, al di là delle tensioni degli ultimi mesi, al fianco dei lavoratori e metalmeccanici die dell’indotto. A Roma, per la manifeste lo sciopero unitario del settore automotive, quasi tutte le opposizioni – dal Pd al M5s, passando per Alleanza Verdi Sinistra e pure– si sono ritrovate insieme per protestare contro l’azienda e la strategia dell’esecutivo, che tarda ancora a convocare i vertici dia Palazzo Chigi. “Condividiamo le ragioni di questo sciopero unitario, c’è molta preoccupsul futuro di un settore strategico come l’automotive, chiediamo degli impegni chiari e concreti ale alle aziende”, ha spiegato la segretaria dem Elly Schlein.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stellantis - la rabbia dei 20mila a Roma : “Il governo ci ha abbandonati. Parlano di Nazione? Siamo noi che ci alziamo alle 4. E loro si sono svegliati solo ora” - Tutti i lavoratori notano la stessa cosa: “Il governo dov’è? Parlano, non fanno nulla e non si vedono neanche qui”. Parlano di Nazione? Siamo noi che ci alziamo alle 4. Sono arrivati tutti: gli operai delle carrozzerie di Mirafiori che hanno lavorato 9 giorni da agosto in poi; quelli rimasti di Melfi, in solidarietà almeno fino a giugno 2025; gli operai di Pomigliano d’Arco che sembravano ... (Ilfattoquotidiano.it)

Stellantis invia volantini nelle fabbriche prima dello sciopero : “Con le polemiche non si risolve nulla”. Fiom : “Un’intimidazione” - Non si costruisce nulla”. Ma a colpire i lavoratori è stato il tempismo del volantino, comparso sulle bacheche degli stabilimenti Stellantis meno di 24 ore prima dello sciopero generale di oggi. “Stellantis siamo tutti e tutte noi. Sfondo blu, logo Stellantis in alto. Il giorno prima dello sciopero generale, nelle bacheche aziendali degli stabilimenti Stellantis di Mirafiori e Pomigliano sono ... (Ilfattoquotidiano.it)

Ristrutturazione permanente - Il modello a perdere di Stellantis - Carlos Tavares davanti ai parlamentari ha difeso l’egemonia simbolica e materiale dell’uso dell’automobile, elevandola a fondamento delle democrazie moderne, nelle quali svolgerebbe la funzione essenziale di garantire la libertà di […] The post Ristrutturazione permanente, Il modello a perdere di Stellantis first appeared on il manifesto. (Ilmanifesto.it)