Parco Regionale del Matese mercoledì 16 si è insediata la nuova Giunta

Comunicato Stampa – Adele Consola, giornalista freelance Si sono insediati lo scorso mercoledì 16 ottobre, per la prima volta dalla costituzione del Parco Regionale del Matese, i membri della Giunta. I componenti sono: Giuseppe Pirraglia, sindaco del Comune di Gallo

Si insedia la giunta del Parco Regionale del Matese - Si sono insediati lo scorso mercoledì 16 ottobre, per la prima volta dalla costituzione del Parco Regionale del Matese, i membri della giunta. I componenti sono: Giuseppe Pirraglia, sindaco del Comune di Gallo Matese, in qualità di rappresentante della Comunità dell’Ente Parco; Rosario Festa... (Casertanews.it)

Il direttore di Coldiretti Caserta nella giunta del Parco regionale del Matese - Il direttore della federazione di Terra di Lavoro è stato nominato quale componente di giunta dell’ente Parco Regionale del Matese, una delle aree protette più importanti. . . Il direttore di Coldiretti Caserta, Giuseppe Miselli, ha ricevuto in queste ore un importante incarico dalla regione Campania. (Casertanews.it)

Linea Verde fa tappa a Verona e al Parco Regionale della Lessinia - Tappa in provincia di Verona per il nuovo viaggio di Linea Verde Italia, programma realizzato in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'appuntamento è su Rai 1 sabato prossimo, 19 ottobre, alle 12.30. Elisa Isoardi e Monica Caradonna racconteranno una... (Veronasera.it)